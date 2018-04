Zeg maar waauw: Chevy Mi-ray Concept

Door: BV

De Monza SS uit 1963 en de Corvair Super Spyder uit 1962. Dat zijn de auto's die GM aanhaalt als inspiratiebron voor de Mi-ray Concept (Koreaans voor toekomst) die deze week op het Autosalon van Seoul te zien is. De Mi-ray heeft schaardeuren vlijmscherpe lijnen en koetswerkplooien waarin sfeerverlichting is geïntegreerd.

De open tweezitter heeft in de neus twee 15kW elektromotoren zitten die worden gevoed door een lithium-ion-accu. Opladen kan aan het stopcontact, maar natuurlijk wordt ook remenergie weer omgezet in stroom. Achter beide inzittenden zijt dan ook nog eens een 1,5l grote viercilinder turbomotor die gepaard is aan een overbrenging met dubbele koppeling. De elektromotoren drijven de voorwielen aan en de benzinemotor werkt op de achterwielen. Dat betekent dat de Mi-ray volgens de keuze van de bestuurder voor-, achter- of vierwielaandrijving heeft. Zuinig is de Mi-ray natuurlijk ook. De gemengde cyclus zou niet eens 3,9l/100km mogen kosten.

Binnenin de 3,99m korte sportauto maken leder, witte stoffen, geborsteld aluminium en oppervlakten die zijn vormgegeven als "vloeibaar metaal" de dienst uit. Het passagierscompartiment wordt door de middentunnel (waarop centraal de start-knop prijkt) in twee gesneden. Leuke gadgets zijn de achteruitrijcamera's die ingetrokken kunnen worden en de GPS die samenwerkt met een camera die vooruit kijkt om de navigatie-instructies te verduidelijken.