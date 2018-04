Renault Samsung SM7 voorgesteld

Door: BV

Zoals aangekondigd heeft Samsung Motors (dat binnen de Renault-Nissan-alliantie is ondergebracht bij Renault) de SM7 Concept voorgesteld in Seoul. In tegenstelling tot de eerste teaser tonen de beelden nu wel alle details, maar technische kenmerken zijn schaars.

De SM7 staat op het J31-platform van de Alliantie. Dat doet onder meer dienst voor de Nissan Teana en de zesde generatie Maxima voor klanten in de VS. De SM7 gaat deze zomer al in de verkoop. In Europa hoeven we onze adem voor het model niet in te houden. De Samsung SM5, die compacter is als deze nieuweling, kennen we hier wel - hij staat als Latitude bij Renault in de catalogus.