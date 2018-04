Renault Samsung SM7 Concept in Seoul

Door: BV

Samsung, Renaults Zuid-Koreaanse dochtermerk, heeft een teaser van de SM7 vrijgegeven. Dat is de grootste sedan die het bedrijf bouwt, op basis van het (verlengde) J31-platform van alliantiepartner Nissan. Dat wordt onder meer gebruikt voor de Aziatische Nissan Teana en de inmiddels zesde generatie Maxima voor de Amerikaanse markt.

De nieuwe SM7 wordt onthuld als concept car, op het Autosalon van Seoul dat van 1 tot 10 april wordt gehouden. Details zijn nog niet bekend, maar de productieversie van de SM7 wordt rond de zomer in de showroom verwacht. Er rest Samsung dus niet veel tijd. Plannen om in Europa wat met het platform te doen zijn er niet. De wat kleinere Samsung SM5 kennen we wel. Die werd gelanceerd als Renault Latitude.