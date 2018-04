Teasers voor Lexus LF-Gh

Door: BV

Het is al lang geen geheim meer dat Lexus op het Autosalon van New York een nieuwe concept car zal onthullen. Die heet LF-Gh. Vier letters die bevestigen dat het een studiemodel is (LF = Lexus Future) met een hybride aandrijflijn (h). En naar alle waarschijnlijkheid kan die gezien worden als een voorbode voor een nieuwe GS. Die is zo onderhand wel aan vervanging toe.

Om de tamtam aan de gang te houden lost Lexus alvast 2 plaagfoto's waarop details van de voor- en achterzijde te zien zijn. Daaruit blijkt alvast dat de autobouwer de z'n L-Finesse gedoopte vormtaal een agressief kantje meegeeft. Het is onwaarschijnlijk dat de stijldetails in dergelijke radicale vorm op een productieversie te zien zullen zijn, maar de Japanners geven wel aan dat ideeën die op de LF-Gh gevormd worden "kunnen doorsijpelen naar toekomstige productiemodellen".