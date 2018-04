Dit is de Opel Astra GTC!

Door: BV

In september stelde Opel op het Autosalon van Parijs de GTC Paris voor. Dat was de duidelijke voorbode van een wat dynamischer driedeurs versie van de Astra. De première van die versie is echter pas aan het eind van volgende zomer voorzien.

Wie verwachtte dat Opel het dynamische lijnenspel van de GTC zou aanlengen had het alvast bij het rechte eind. Dat blijkt uit deze foto die afkomstig is van de Facebook-pagina van de constructeur. Daarop is de productieversie ongecamoufleerd te zien. Het onderstel en de motoren zullen identiek zijn aan die van de vijfdeurs Astra.

Op de planning staat net als van de vorige generatie ook weer een pittige OPC-variant die qua styling veel nauwer zal aanleunen bij het showmodel uit de Franse lichtstad.