Mini Coyote radardetector leert bij

Door: BV

Coyote was de eerste om met een gemeenschappelijk waarschuwingssysteem van vaste en mobiele radars op de markt te komen. Het heeft de populaire mini Coyote nu verfijnd, zowel technisch als functioneel, om tot de Coyote Plus te komen.

Het model heeft nu een verstevigde kast, beter geluid en meer ergonomische meldingstoetsen. En het model is voorzien van een nieuwe functie, Coyote Assistance, die in geval van (mechanisch) onheil rechtstreeks kan opgeroepen worden met een centrale knop op de kast.

De andere functies blijven ongewijzigd. Er is dus nog steeds uitwisseling van informatie tussen de leden van de Coyote-gemeenschap, vooral voor een accurate en legale waarschuwing voor vaste radars, mobiele flitsinstallaties en verkeershinder.