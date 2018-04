Alfa Romeo MiTo bijgepunt

Door: BV

Het zijn detailwijzigingen die Alfa Romeo aan z'n kleinste telg aanbrengt. De komst van een start/stop-functie op alle motorversies, om de CO2 uitstoot nog verder te reduceren, is nog het grootste nieuws. Op de voet gevolgd door de introductie van een nieuwe 85pk-variant van de 1.3l common-rail-dieselmotor. Die haalt 100km/u in 11,6 seconden, maar kan toch een CO2-uitstoot voorleggen van 95gr/km. De 1.4TB met 135pk is voortaan dan weer leverbaar met een automaat met dubbele koppeling. Daarmee win je in de spurt weer enkele tienden. Het kan er nu mee in 8,2 seconden.

Aan de buitenzijde zijn nieuwe koetswerkkleuren het grootste nieuws. En de Quadrifoglio Verde (de topper met 170pk) is er voortaan met nieuwe 18-duimers en sportmeubilair met koolstofvezel. Bij de andere versies geschiedt de aankleding in twee kleuren, en met nieuwe tekeningen.