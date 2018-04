Audi A3 sedan nu als plug-in-hybrid

Door: BV

In 2012 zal Audi de compleet nieuwe generatie A3 presenteren. Naast de bekende driedeurs, Sportback en Cabriolet wordt er ook een sedan aan het gamma toegevoegd. De voorbode daarvan kregen we al op het Autosalon van Geneve te zien. Met deze A3 sedan e-tron concept gunt Audi ons wederom een blik op deze nieuweling. Ditmaal met plug-in hybride techniek onder de kap.

Het design van deze A3 sedan conceptcar vormt geen verrassing. Het grote verschil ten opzichte van de in Genève gepresenteerde concept en deze in Shanghai onthulde tweede variant zit niet in zijn uiterlijk. De iets andere grille, subtiel gewijzigde voorbumper en multispaaks wielen mogen dan meer het chique karakter tonen, Audi wil het vooral hebben over wat onder de kap zit.

De A3 sedan e-tron wordt aangedreven door een combinatie van twee motoren. De eerste is een 211pk sterke 1.4 TFSI benzinemotor, de tweede betreft een 27 pk sterke elektromotor. Een hybride dus. Een plug-in hybride om precies te zijn. Het vrij riante accupakket onder de achterzetels maakt het namelijk mogelijk om tot 54 kilometer geheel elektrisch te rijden. Normaal gesproken worden de accu's bijgeladen tijdens het rijden, maar het is ook mogelijk de auto aan het stopcontact te leggen. Voor woon-/werkverkeer moet het daarmee mogelijk zijn om praktisch de gehele reis elektrisch te rijden, zij het met een gevoel beperkt vermogen.

Als de centrale z'n benzine- en elektromotor samenwerken, wordt 238 pk opgewekt. Daarmee weet de A3 in 6,8 seconden naar 100 km/h te sprinten. De topsnelheid bedraagt 231 km/h. Helaas geeft Audi geen verbruiks- en emissiecijfers op.

Met deze A3 sedan e-tron laat Audi ons opnieuw zien dat er volop gewerkt wirdt aan elektrische aandrijving en hybrides. De constructeur uit Ingolstadt wil haast maken met de introductie ervan.