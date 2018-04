Audi tekent de nieuwe A3

Door: BV

Audi is in een plaagbui. Na de aanstormende nieuwe Q3 heeft het merk nu ook de eerste schetsen vrijgegeven van wat de productieversie van de A3 wordt. Niet dat je daar veel nieuws uit kan afleiden. Het merk met de Vier Ringen stelde op het Autosalon van Genève immers al de A3 Sedan concept voor. Een voorbode voor - voor het eerst - een nieuwe vierdeursversie op basis van de A3 met ruwweg dezelfde afmetingen als de eerste Audi A4.

Over de driedeurs was Audi tot op heden minder vrijgevig, maar gezien de designfilosofie van het merk, verwachten we ook daar geen verrassingen. En de schetsen bevestigen. Extra informatie hoort er overigens niet bij. Dat is voor een volgende aflevering...