Grand Cherokee SRT8 weer krachtiger

Door: BV

En laat ons maar meteen met het hand in de koekjestrommel zitten. Onder de kap zit een 6,4l dikke Hemi V8 die een vermogen van 465pk en 630Nm trekkracht opwekt. En hoewel de Grand Cherokee bijna zo veel weegt als een huis, kan hij daar toch zeer indrukwekkende cijfers mee neerzetten. Om de topsnelheid op 250km/u te houden, kwam er een begrenzer aan te pas. En de sprint vanuit stilstand tot 96km/u (60Mph) duurt 4,8 tellen.

Jeep heeft de ganse aandrijflijn opgewaardeerd om ervoor te zorgen dat de drijfstangen je niet om de oren vliegen als je alle geweld loslaat. En om het weggedrag te verbeteren. De automaat en ophanging zijn elektronisch gestuurd en het merk gaat er prat op dat de Grand Cherokee SRT8 een zijwaarste versnelling van 0,9G kan weerstaan.

Al dat motorgeweld is niet eens slecht nieuws voor het milieu. Deze SRT8 verbruikt ondanks z'n met 45pk toegenomen vermogen toch 13% minder dan z'n voorganger, ook al blijft dat cijfer "relatief". De achtcilinder onder de motorkap schakelt bij deellast vier cilinders uit om tot dat resultaat te komen. De vorige beschikte ook al over die technologie, maar een fijnere sturing zorgt er nu voor dat ze vaker en over een breder toerentalbereik tussenkomt.