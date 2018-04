Luxgen Neora is slimme Taiwanees

Door: BV

Bij ons is Luxgen een nobele onbekende. Maar in thuisland Taiwan nestelt het merk zich stilaan in de positie van premium constructeur. En omdat het natuurlijk ook één oog op China - de grootste groeimarkt ter wereld - heeft gericht, stelt het in Shanghai een nieuwe concept car voor. Die heet Neora is het resultaat van een samenwerking met GSM-fabrikant HTC.

Voor de aandrijving zorgt een 200pk sterke elektromotor. Dat is voldoende voor een elektronisch begrensde topsnelheid van 150km/u en een sprinttijd naar 100km/u van 6,5 tellen. Een 2,2l turbomotor zou ook kunnen, meldt de constructeur. Op snufjes is niet bespaard. Niet minder dan acht camera's brengen de omgeving rond de auto in beeld. Alle noodzakelijke gegevens worden tegen de voorruit geprojecteerd en 's nachts heb je de beschikking over een nachtzicht-systeem.

En er is nog meer... De auto houdt het verkeer en de infrastructuur constant in de gaten en communiceert er zelfs mee. Om de boordelektronica te laten functioneren, alle intelligente rijhulpsystemen aan te sturen en de draadloze communicatie met andere auto's en bijvoorbeeld verkeerslichten te voeren, beschikt de Luxgen Neora over liefst 23 processors. En zelfs die zijn intelligent, want de rekeneenheden die weinig belast worden kunnen tijdelijk functies overnemen van computers die op dat moment zwaar belast worden.