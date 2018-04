Opel Astra GTC is er klaar voor

Door: BV

Opel heeft ons al stevig opgewarmd voor de komst van de Astra driedeurs, die weerom GTC heet. We kregen een concept van het model te zien op het Autosalon van Parijs (zie fotospecial), en het model liet zich al eens zonder camouflage in een atelier van de constructeur betrappen. Ditmaal geeft het merk twee virtuele beelden mee waarop - voor het eerst - de productieversie te zien is.

En op 7 juni, over slechts zes weken, onthult Opel alle gegevens van de Astra GTC. Vanaf dat ogenblik kan de wagen ook besteld worden. Prijzen, technologie, uitrusting en motoren worden dan vrijgegeven zodat klanten hun ideale GTC kunnen samenstellen. De eerste productieversie van de nieuwe Opel Astra GTC beleeft dan zijn wereldpremière op het Autosalon van Frankfurt, op 15 september 2011.