Seat Leon rijmt Eco aan Sport

Door: BV

Tot nader order krijg je van de regering een korting van 15% op je aankoopfactuur als je een auto met een lage CO2-uitstoot(minder dan 105g/km) koopt. Dat het gedrag van de consument daardoor beïnvloed wordt, leidt geen twijfel. Bij Seat zijn meer dan 95% van alle verkochte Leons van het Ecomotive-type met een uitstoot van slechts 99g/km. Omdat Seat z'n sportief imago niet helemaal wil verloochenen lanceert het nu een speciale Ecosport-editie van het model. Die is onderhuids identiek aan de Ecomotive, maar moet de bestuurder nu een sportiever gevoel geven.

Seat noemt de topsnelheid van 190km/u en de acceleratietijd van 11,5 seconden waartoe de 1.6 TDI-motor met 105pk toe in staat is, dus voortaan "sportief". Nodeloos te stellen dat je daar niet de kriebels van zal krijgen. Maar misschien lukt het wel met verduisterde achterruiten, sportzetels met een tweekleurige lederbekleding, een sportstuur en dito schakelpookknop. En de deurdrempels en pedalen zijn afgewerkt met aluminium. De start/stop-functie is natuurlijk gebleven en omdat Seat riskeert dat klanten zich sportief zullen gedragen op de bandjes met lage rolweerstand, is ook stabiliteitscontrole steeds aanwezig.