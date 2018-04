Saab weer veilig dankzij Hawtai

Door: BV

Door geldgebrek is er de jongste drie weken geen enkele auto meer van de band gelopen in het Zweedse Trolhattan, waar de enige productievestiging van Saab is gevestigd. Verschillende leveranciers stopten met de levering van onderdelen wegens onbetaalde facturen. Saab-topman Victor Muller is sindsdien naarstig op zoek naar vers geld en lijkt nu de eerste resultaten te boeken. Als alles volgens plan verloopt, start Saab in de loop van volgende week de productie weer op.

De Miljardair Antonov is nog steeds kandidaat om aandeelhouder van Spyker Cars te worden. Dat verkocht de gelijknamige sportwagendivisie eerder al aan de vermogende Rus, maar een rechtstreekse participatie in Saab stootte eerder op protest van zowel verschillende overheden als General Motors. Verschillende partijen hebben bedenkingen bij de oorsprong van het fortuin van Antonov. Inmiddels zijn de voornaamste bezwaren tegen een verkoop van het onroerend goed van Saab (fabrieken e.d.) aan Antonov wel opgeheven, maar een definitieve goedkeuring is er nog niet. Het bedrijf zou die eigendommen dan terugleasen, maar extra geld in kas krijgen, of de transactie omzetten in aandelen. In dat geval krijgt Antonov een aandeel van maximaal 29,9%.

Saab kondigde inmiddels ook aan een converteerbare lening van € 30 miljoen op zak te hebben van investeringsfonds Gemini. Die lening is afgesloten tegen een jaarlijks kostenpercentage van 7% en loopt in principe een half jaar. Daarna kan Saab die ofwel terugbetalen, ofwel de lening omzetten in aandelen.

Saab kondigt vandaag ook aan een overeenkomst te hebben gesloten met het Chinese Hawtai AutoMobile. Dat investeert in ruil voor maximaal 29,9% van de aandelen € 120 miljoen in Saab en stelt daarnaast nog eens € 30 miljoen ter beschikking onder de vorm van een lening met exact dezelfde voorwaarden als die van Gemini. Hawtai dekt dat de deur naar de Europese markt door de participatie openstaat, terwijl Muller hoopt dat Saab op deze manier sneller het potentieel van de Chinese markt kan aanboren. Het is evenmin uitgesloten dat beide bedrijven technologie uitwisselen. Hawtai motors bestaat nog maar 10 jaar, maar bouwt nu reeds jaarlijks 350.000 voertuigen en minstens even veel motoren en transmissies.

De raamakkoorden met alle betrokken partijen zijn helemaal rond. De goedkeuring van de verschillende overheden en financiële instanties wordt op korte termijn verwacht.