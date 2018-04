Nissan NV200 wordt Taxi in New York

Door: BV

Eigenlijk is de Ford Crown Victoria de echte New Yorkse taxi van het jongste decennium. Net als de Chevrolet Caprice dat was tijdens de jaren tachtig. In realiteit zijn er echter 16 verschillende modellen en merken door de New Yorkse autoriteiten goedgekeurd. Maar de komende tijd wordt de fakkel overgenomen door één enkele Nissan. En niet met een conventionele sedan, maar met een heus busje. Deze geel gelakte NV200 wordt vanaf 2013 10 jaar lang de enige taxi in New York. Het contract is zo'n miljard dollar waard en omvat de productie van minstens 13.000 specifiek voor het gebruik als taxi aangepast voertuigen. Zo ging er extra aandacht naar de bestuurderszetel en mogen de passagiers zich dan weer verheugen op een uniek uitzicht door het panoramische glazen dak. En in elke NV200 taxi passen vier passagiers - zelfs als er een afscheiding is aangebracht. Dat is een meevaller als je weet dat er dagelijks 600.000 New Yorkers hun hand opsteken om een taxirit te scoren.

Voor de aandrijving zorgt een 2-liter viercilinder benzinemotor. Dat is een flinke vooruitgang ten opzichte van de vaak dorstige motoren van vandaag, maar het kan natuurlijk nog een stuk zuiniger. Nissan heeft daarom beloofd ook alternatieve aandrijfvormen te zullen onderzoeken. Er worden nog dit jaar 6 Nissan Leaf aan de New Yorkse taxibedrijven geleverd om de bruikbaarheid als taxi ervan te onderzoeken.