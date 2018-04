Nissan Leaf is World Car of the Year

Door: BV

De geheel elektrische Nissan Leaf eindigde al op het hoogste schavot bij de Europese Auto van het Jaar-verkiezing. En nu heeft het model dezelfde eer behaald op wereldschaal. Het model mag zich voortaan World Car of the Year noemen, met dank aan een 66-koppige internationale jury. Die bestaat helemaal uit professionele autojournalisten.

De jury deelt ook nog een paar andere prijzen uit. Daaronder is die van "World Green Car of the Year". En dat is eigenaardig genoeg niet de Nissan Leaf. In die categorie gaat de Chevrolet Volt met de eer lopen. Voor de nieuwe BMW 320d EfficientDynamics en de Leaf.

De "World Design Car of the Year" is de Aston Martin Rapide en de titel van "World Performance Car of the Year" gaat naar de Ferrari 458 Italia.