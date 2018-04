Unieke Ferrari klaar voor Villa d'Este

Door: BV

Aan de oevers van het Italiaanse Como-meer wordt elk jaar één van de hoogmissen van de autosector gehouden. Het Concorso d'Eleganza vormt nog steeds het hart van het evenement en trekt dan ook de meest uitzonderlijke en exclusieve klassiekers en oldtimers. Maar de jongste jaren hebben ook autoconstructeurs aandacht voor het evenement. Vooral als het publiek, laat ons zeggen gefortuneerd en belust op exclusiviteit, overeenkomt met dat van het product.

Zo werd vorig jaar de Zagato TZ3 Corsa in première voorgesteld op het landgoed met de pittoreske uitzichten. Dit jaar is er in elk geval ruimte voor een unieke Ferrari. Die heet Super Amerika 45. De Ferrari 599 GTB werd als basis gebruikt, maar het koetswerk is uniek en van de hand van Pininfarina. De auto is gebouwd op bestelling van New Yorkse verzamelaar.