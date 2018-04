Ook Black Edition Porsche Cayman S

Door: BV

We hebben al een Porsche 911 Black Edition en een Porsche Boxster S Black Edition achter de kiezen. Het lag dus voor de hand dat ook de Cayman S ook op de lijst stond voor een sinister getinte uitgave, alvorens deze generatie met pensioen gestuurd wordt.

De naam van de editie zou slecht gekozen zijn, mocht de Cayman S niet uitgevoerd zijn in een zwarte koetswerktint. Maar er is meer aan de hand - het gros van de sierlijsten binnen en buiten en de specifieke 19-duimers zijn ook in het zwart uitgevoerd. De deurdorpels zijn getooid met een specifieke sierlijst, de koplampen en achterlichtunits zijn getint, de wijzerplaten zijn zwart en er is ee genummerd typeplaatje. Porsche bouwt immers niet meer dan 500 Cayman S Black Edition.

De ingenieurs hebben nog eens goed op de bodem van de 3,4l zescilinder boxermotor gekeken en daar 10 extra pk's gevonden. Het totaal komt daarmee op 330pk bij 7.400t/min (200t/min hoger dan bij de gewone Cayman S). Meer trekkracht kon niet uit de hoed getoverd worden. Dat blijft 370Nm, maar toch gaan de specificaties er marginaal op vooruit. De sprint neemt 5,1 tellen in beslag met een handgeschakelde versie en exact 5 seconden bij de versie met automaat met dubbele koppeling. Dat is telkens één tiende beter dan de reguliere Cayman S. Wie nog niet onder de indruk is, moet bijbetalen voor het Sport Chrono-pakket. Als je daarvan de launch control activeert, lukt de standaardsprint in 4,8 seconden. De topsnelheid stijgt dan ook van 277 naar 279km/u.