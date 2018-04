Minder kilometerfraude door Car-Pass

Door: BV

De Car-Pass - een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft - is in ons land verplicht bij elke verkoop van een tweedehandswagen aan een particulier. Het speelt daarbij geen rol of het voertuig wordt verkocht door een professionele verkoper of een andere particulier.

In 2010 heeft de vzw Car-Pass in het totaal 750.005 certificaten afgeleverd. En het systeem doet z'n werk, zo zegt de instantie, want in slechts 1.393 gevallen werd kilometerfraude ontdekt (ter vergelijking: in 2008 waren het er iets meer dan 1.600). Dat vertegenwoordigt een fraude van € 4 miljoen. Een bedrag dat bijna verwaarloosbaar is in vergelijking met onze buurlanden, waar consumenten jaarlijks meer dan € 1,5 miljard schade lijden door het terugdraaien van kilometerstanden.

Wordt er in ons land toch geknoeid met de kilometerstand, dan wordt het aantal gereden kilometers gemiddeld 73.067km rooskleuriger voorgesteld dan de realiteit. De topper van 2010 was een bestelwagen Iveco Daily. Die had 94.402km op de teller, maar had in realiteit 497.238km afgelegd.