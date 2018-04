1600x kilometerfraude in 2008

Door: BV

Het CAR-PASS-systeem (verplicht bij de verkoop van een occasiewagen) is in het leven geroepen om het terugdraaien van kilometertellers te bestrijden en volgens de VZW die instaat voor de controle werpt het systeem z'n vruchten af. Afgelopen jaar daalde de kilometerfraude tot 0,24% van de totale occasieverkoop. Dat betekent dat er evenwel nog steeds sprake is van meer dan 1.600 fraudegevallen, zo blijkt uit een analyse van de afgeleverde certificaten.

CAR-PASS heeft becijferd dat de kilometerstand van die wagens gemiddeld met meer dan 80.000km wordt teruggezet. De totale omvang van de fraude wordt becijferd op € 4 tot 5 miljoen. De absolute koploper was een Mercedes Sprinter bestelwagen. Die had op 15 september 2007 nog 639.552km op de teller staan, maar bij de uitreiking van de CAR-PASS op 17 juli 2008 waren dit er nog maar 242.357. Het verschil bedraagt bijna 400.000km. De organisatie zegt dat de fraudeurs hun werkterrein verschoven hebben naar internationale autohandel en pleit daarom voor meer internationale samenwerking.

In 2008 was een occasiewagen met CAR-PASS gemiddeld bijna 8 jaar oud en had hij 113.240km op de teller. 11,4 % van de occasies wordt verkocht met een tellerstand boven de 200.000 km. 1,7% zit zelfs boven de 300.000 km.