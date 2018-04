McLaren MP4-12C GT3 komt ook voor op straat

Door: BV

In eerste instantie is deze McLaren M4-12C GT3 bedoeld voor privéteams die deel willen nemen aan het FIA GT3-kampioenschap. Dit jaar moeten er nog 20 stuks van gebouwd worden voor 310.000 pond per exemplaar. Een groot deel daarvan is al besproken.

De GT3 is gebaseerd op de straatversie maar maakt zo mogelijk nog meer gebruik van exotische lichtgewicht materialen. Alsof McLaren daar zelf niet voldoende expertise voor in huis heeft, werkt het daarvoor samen met CSR Racing. De voornaamste aanpassingen zijn een sequentiële zesbak van fabrikant Ricardo en aanpassingen aan het motorblok. De 3,8l biturbo V8 levert immers... 100pk minder dan bij de gewone wegversie. Beetje bizar, maar we zijn inmiddels op een punt gekomen dat de racewagens minder krachtig moeten zijn dan productiemodellen. De MP4-12C GT3 levert 500pk, en meer mag niet volgens de FIA reglementering.

Een homologeerbare variant zonder vermogensrestricties zou dus nog sneller kunnen zijn. En het lijkt erop dat die proef op de som genomen zal worden. McLaren heeft immers al aangekondigd elk jaar een nieuw model of versie te lanceren en reken er maar op dat een straatlegale GT3 daarbij hoort. Officieel is daarover nog niets geweten, maar de geruchtenmolen maalt momenteel over een gelimiteerde oplage van 20 exemplaren met een prijskaartje van € 350.000, af-fabriek.