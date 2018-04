Elk jaar een nieuwe McLaren

Door: BV

De McLaren MP4-12C is eigenlijk nog kakelvers. De Britten maken er echter geen geheim van dat deze sportwagen slechts het begin is van wat een compleet modelprogramma moet worden. Van de auto bestaat inmiddels ook al een GT3-variant voor de gelijknamige autosportklasse. Daarmee kan je natuurlijk niet gewoon de baan op. Maar met een roadster, die ook in de pijplijn zit, kan dat natuurlijk wel.

McLaren Automotive werkt ook nog aan een compacter instapmodel dat je moet zien als een Porsche 911-concurrent. En een superwagen die de huidige MP4 moet doen verbleken staat eveneens in de sterren geschreven. Net als het astronomische prijskaartje dat daaraan zal hangen. Denk in de grootorde van een Pagani Huayra, of snel het dubbele van de jongste bolide waarop McLaren z'n naam kleeft. Tel ook daar afgeleide varianten als cabrio's bij en je hebt een aanbod van minimaal zes McLarens voor even veel jaren.