VW Golf GTI Edition 35

Door: BV

Het is precies 35 jaar geleden dat Volkswagen voor het eerst een GTI-badge op een Golf kleefde. Dat betekent dat het tijd is om de feestneuzen boven te halen. Dat gebeurt op de inmiddels beroemde GTI-bijeenkomst in het Oostenrijkse Worthersee. Daar zal VW deze Edition 35 voorstellen. Die zag je aankomen, want in 2006 stelde VW ook al de Edition 30 voor.

De Golf GTI Edition 35 heeft wat meer vermogen en ondergaat enkele subtiele stijlaanpassingen. Het eerste is relatief snel beklonken. De tweeliter turbomotor ondergaat enkele software-aanpassingen en levert daarmee 235pk - 25 meer dan de standaardversie. Wat de invloed is op de prestaties is nog niet geweten.

De wijzigingen aan de buitenzijde omvatten nieuwe lichtmetalen velgen, donker getinte kop- en achterlichten, getinte ruiten en een glanzend zwarte afwerking van de grille en de achteruitkijkspiegelhuizen. Op de flank vind je 35-logo's. Met open portier wordt je begroet door een Edition 35 deurdorpel. De nodige logo's ontbreken niet, er is een schakelpookknop in de vorm van een golfbal en noteer ook de stoffen bekleding met honingraatmotief.

In Duitsland wordt de speciale uitvoering leverbaar vanaf € 30.425. Het lot voor de Belgische markt is nog niet bekend.