Nu echt: VW Golf VI GTI

Door: BV

Officieel is de GTI-uitvoering van de zesde Golf-generatie nog steeds niet voorgesteld. Het model hebben we enkel als concept car gezien, maar die leunde al bijzonder dicht bij een productieversie aan. Dit zouden de eerste beelden zijn van de productie-GTI. Het is -niet onverwacht- met het vergrootglas speuren naar de verschillen met het eerder getoonde showmodel, maar de lichtunits zouden volgens verschillende bronnen uitsluitsel brengen. VW zelf zal het productie-exemplaar wellicht in Genève voor het voetlicht rijden, want de 210pk sterke 2.0 turbo rolt nog voor de zomer van de band.

De GTI zal zich net als de vorige generaties bij de voorwielen door het verkeer sleuren. En als die voldoende tractie vinden is de hot hatch in 7,2 tellen 100km/u snel. De top: 239km/u. Later komt er nog een sterkere versie. Dromen van een zespitter hoeft niet meer; die is gestorven op het offerblok van de strengere CO2-wetgeving, maar een tot 270pk opgepepte tweeliter zal onder de noemer GTI ‘R' wel het levenslicht zien. Het recept is vergelijkbaar met dat van de huidige Audi S3.