Dartz Prombron Nagel: 2000pk en pantser

Je kan Prombron en de heren van Grey Design alvast geen gebrek aan inspiratie verwijten (zie fotospecial). Deze sedan is speciaal gebouwd om een boot te trekken. Vergeet een 4x4, deze creatie is gepantserd om kogels af te weren, vormgegeven om (hypothetisch uiteraard) onzichtbaar te zijn voor de radar, voorzien van een 2.000pk sterke motor om een topsnelheid van 250km/u te halen of een boot van maximaal 5 ton of 15 meter aan de trekhaak te verslepen.

Met de benaming eren de bedenkers Andre Nagel, die in 1911 de Rally van Monte Carlo won met een C24/55 RussoBalt. Dat is realiteit, in tegenstelling tot wat deze creatie ooit zal worden. Geen idee hoe de Russen denken een krachtbron die 2.000pk opwekt onder de motorkap te krijgen.