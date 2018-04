KERS voor elke nieuwe Porsche 911

Door: BV

KERS of Kinetic Energy Recovery System kennen we uit de Formule 1. Het is een systeem dat remenergie opslaat en weer vrijgeeft wanneer de bestuurder extra vermogen nodig heeft. Het wordt niet opgeslagen in batterijen, maar in een vliegwiel net als bij de Porsche 918 RSR. Uiteraard is het voordeel dat de prestaties erop vooruit gaan, maar het verbruik niet. En KERS komt op elk versie van de nieuwe Porsche 911.

Daarbij wordt de totale informatie over de nieuwe 911 generatie weer wat uitgebreid. Die zal de typebenaming 991 (met uiteraard 911 op de motorkap) dragen, wordt weer een stuk groter en krijgt in de standaarduitvoering een tot 3,4l (ipv 3,6l) zescilinder boxtermotor. Dat blok zou 350pk moeten opwekken en omdat er uitgebreider gebruik gemaakt wordt van lichtgewicht materialen kan de 991 sneller en zuiniger zijn dan de huidige editie (997).