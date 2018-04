Vliegwiel winnaar in Porsche 918RSR

Door: BV

De Porsche 918 RSR is de opvolger van de laboratoriumwagen 911 GT3 R Hybrid. In die gedaante werd deze auto derde in de "24 Uren van de Nürburgring 2010".

Op het Autosalon van Detroit legde Porsche het accent op de karaktertrekken die Weissach al voor 2012 wil gecommercialiseerd zien. De tweeslachtigheid van deze Porsche schuilt in de twee elektromotoren die op de voorwielen zitten en goed zijn voor 150 kW (zo'n 204 pk). Daarnaast is er achteraan een 3,4 liter V8 met directe inspuiting die tegen 10.300 t/m liefst 413 kW (563 pk) uitbraakt. Als elektromotoren én verbrandingsmotor samenwerken geeft dat een vermogen van (563 kW) 767 pk die op het asfalt worden overgezet.

Het "Kinetic Energy Recovery System" (KERS) in de Porsche 918 RSR is specifiek. Tijdens het remmen wordt de vertragingsenergie geabsorbeerd in een vliegwiel. Dat is op de zitplaats naast de coureur gemonteerd, zodat een ideale gewichtsverdeling bestaat. Het vliegwiel draait tegen 36.000 t/m en als het zijn energie weer gedurende 8" afgeeft - op commando van de piloot - voedt het die twee elektromotoren vooraan.

Nu is dat vliegwiel niet zomaar een vliegwiel. Het is ontworpen en geconstrueerd in de speciale werkplaatsen van Williams die het dit jaar ook gebruikt op de FW33 in het WK F1 2011 dat op 27 maart a.s. in Australië aanvangt.

Het vliegwiel zelf is een wereld op zich. Koolstofvezel huisvest het geheel. Maar de essenties zijn een stator waarrond magnetisch geladen composiet draait die op de binnenas op keramiek kogellagers loopt. Zo wordt de remenergie in elektriciteit omgezet en vastgehouden. Eigenlijk is daarmee een historisch duel begonnen tussen de voorstanders van het "vliegwiel" en deze die de batterijtechnologie aanhangen. Het onwaarschijnlijke voordeel van deze vorm van energie uit vertraging (negatieve versnelling) is dat men losgekoppeld wordt van de zeldzame aardmetalen die stilaan als politiek drukmiddel worden aangewend.

De eerste ervaring van Williams in de F1-praktijk in de trainingen in Barcelona met de vliegwiel-KERS-techniek was niet echt bemoedigend. Maldonado kon slechts vijf ronden afleggen voor het ding dienst weigerde. Maar in de Porsche 918 RSR zal het wel betrouwbaar zijn. Porsche zal er - buiten categorie - de "24 Uren van Le Mans" en de "24 Uren van de Nürburgring" mee rijden. Buiten klassement omdat het concept van Porsche voorlopig in geen enkel Le Mans reglement past. Maar de uitdaging die het merk daarmee aangaat is niet niks.