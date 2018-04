Citroën C3 Vitamin voor het jonge volkje

Door: BV

Geen idee of Vitamientje uit de albums van Suske en Wiske model gestaan heeft voor deze speciale reeks van de Citroën C3, maar in elk geval is het modelletje wel ontwikkeld om een jong publiek aan te spreken. Dat doet de constructeur door deze uitvoering te baseren op het afwerkingsniveau Attraction, maar er enkele extra's bovenop te doen. Zo is het model voorzien van mistlichten, een verchroomde sierstrip rond het radiatorrooster, witte buitenspiegelhuizen, gelakte deurgrepen en 16-duims wielen met wieldoppen die van de DS3 Chic worden geleend.

Aan de binnenzijde is er een dashboard met witte decoratie en is er een radio met vier luidsprekers en ipod-ingang.

De C3 Vitamin is beschikbaar met een 1.1l benzinemotor (€ 12.970) en 1.4l dieselmotor (70pk - € 15.930). Je kan alleen bijbetalen voor een reservewiel of airco.