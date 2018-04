Hommage voor BMW 328

Door: BV

In 2008 koos BMW het Concorso d'Eleganza Villa d'Este in Italië als toneel voor de voorstelling van de M1 Hommage, een studiemodel dat geïnspireerd was op de legendarische M1. Dit jaar past het bedrijf hetzelfde recept toe op de 328 die dit jaar 75 jaar oud is, al willen de Duitsers zich vooral niet verliezen in een overdaad aan retro-invloeden. De 328 Hommage geeft daarom subtiele hints naar de tweezitter van weleer eerder dan er veel van over te nemen.

Stijlinvloeden omvatten ronde koplampen, de smalle verticale grille, het ontbreken van portieren, lederen banden op de motorkap en de flanken en een voorruit die in het midden even een stuk kleiner wordt. Het gros van de binnen- en buitenpanelen is vervaardigd uit plastic dat met koolstofvezel versterkt is. Dat is sterker en weegt minder dan aluminium.

Voor de aandrijving van de concept werd geopteerd voor een drieliter zes-in-lijn. BMW is niet loslippig over de prestaties. Aangezien een productieversie uitgesloten is, doet het er ook weinig toe. De creatie in z'n geheel maakt gebruik van de bouwstenen die ook de Vision ConnectedDrive Concept opleverden. Een studiemodel dat wel vrucht moet dragen en eerder dit jaar op het Autosalon van Genève debuteerde.