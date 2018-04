Nieuwe Lancia Ypsilon kost € 14.990

Door: BV

De nieuwe 3,6m lange Ypsilon beleefde z'n publieksdebuut op het Autosalon van Genève en heeft vanaf vandaag ook een Belgische catalogusprijs. Het model is er vanaf € 14.990 met een 0,9l kleine tweecilinder Twinair-krachtbron in combinatie met een handbediende vijfbak. Voor € 1.000 extra krijg je een gerobotiseerde transmissie. Als je in plaats van de 85pk sterke benzine een 95pk krachtige diesel prefereert, reken dan op minstens € 16.490.