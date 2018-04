Ook nieuw: Lancia Ypsilon

Door: BV

Lancia moet terug op de kaart en veel nieuwe modellen moeten hiervoor zorgen. De nieuwe Ypsilon is zonder twijfel één van de belangrijkste gangmakers. Dit is hem!

De Lancia Ypsilon bestaat al weer 25 jaar en met de nieuwe zijn we aanbeland bij de vierde generatie. In tegenstelling tot zijn voorganger komt de nieuwe Lancia Ypsilon er alleen als vijfdeurs. De ontwerpers hebben hem echter zo vormgegeven dat de nieuwe als een driedeurs oogt. In zijn geheel lijkt de nieuwe Ypsilon veel op een mini-Delta waar woorden als "typische Italiaans" en "chique" je als eerste te binnen schieten. Om de herkenbaarheid te behouden heeft Lancia de proporties van de nieuwe Ypsilon nauwelijks gewijzigd. Met een lengte van 3,84 meter is de nieuwe iets langer geworden, terwijl de hoogte iets afnam. Er is plaats voor vijf personen, aldus Lancia. Met name de bagageruimte is er op vooruit gegaan. Volgens Lancia bevat de nieuwe Ypsilon één van de grootste kofferruimtes in zijn klasse. Hoeveel liter exact is onbekend.

Het interieur ademt dezelfde sfeer als het exterieur. Met stoelen die eruit zien als sofa's worden meteen een knusse ambiance neergezet. Lancia belooft voor allen uitstekende materialen en een bouwkwaliteit conform dit segment. De uitrusting moet een anders sterk punt van het nieuwe model worden. Al dan niet optioneel is er het bekende Blue&Me navigatiesysteem met multimediafuncties, Xenon-koplampen met LED-dagrijverlichting, LED-achterlichten, automatische airco, cruise control, lederen bekleding, lichtmetalen wielen en een audioinstallatie met een vermogen van liefst 500 Watt.

Het motorenprogramma van de nieuwe Lancia Ypsilon omvat een 69 pk sterke 1.2 liter viercilinder benzine, de tweecilinder TwinAir met 85 pk en een turbodiesel met 95 pk. Daarnaast is er nog een 1.2 die zowel op benzine als LPG kan rijden. Qua transmissie is er overigens keuze uit manuele en automatische versies. Een andere vorm van rijgemak wordt geboden met Magic Parking, het systeem dat de nieuwe Ypsilon na een druk op de knop in een ruimte van minimaal 4,6 meter kan parkeren.

Lancia stelt de nieuwe Ypsilon officieel voor op het Autosalon van Genève. Vanaf juni gaat hij de markt op; in Groot-Brittanië en Ierland als Chrysler en in de rest van Europa als Lancia. Prijzen volgen nog.