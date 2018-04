BMW overweegt 2-Reeks, M2

Door: BV

Bij autoconstructeurs zitten veel slimme koppen. En die denken natuurlijk ganse dagen na. Logisch dus dat BMW na een 1-, 3-, 5- en 7-Reeks ook al eens aan een 2-Reeks heeft gedacht. We durven zelfs stellen: herhaaldelijk. Maar nu worden die plannen een tikkeltje concreter. BMW heeft immers de typeaanduiding M2 geregistreerd bij het Europese merkenbureau.

De maatregel betekent lang niet dat er ook een M2 aankomt, maar het is wel een voedingsbodem voor enkele geruchten die inmiddels als hardnekkig bestempeld kunnen worden. De eerste -verre van een geheim- is dat BMW niet helemaal gelukkig is met de 1 M Coupé. Die auto kon niet M1 heten omdat dat een smet op het blazoen van de legendarische sportwagen met middenmotor van het merk zou zijn.

De tweede is dat BMW van plan is het gamma van de 1-Reeks open te trekken. Dat bestaat momenteel uit vier modellen, verdeeld in twee koetswerkvormen. De eerste zijn de drie- en vijfdeurs en de tweede zijn de Coupé en de Cabrio. Het is niet ondenkbaar dat de drie- en vijfdeurs een 1-Reeks blijven en dat de Coupé en Cabrio bij een volgende generatie een 2 op de kofferklep krijgen. Dan heeft BMW ook meteen een extra excuus om er wat meer geld voor aan te rekenen. Als de M-afdeling van het merk zich dan nog eens uitleeft op de Coupé is het resultaat een M2.