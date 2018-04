BMW 1-Reeks fijngeslepen

Door: BV

Niet alleen de potige 1 M Coupé kan je als nieuws bestempelen in het aanbod van het kleinste product uit het aanbod van de constructeur. BMW voert wijzigingen door aan haast alle modellen uit gamma.

BMW past het uiterlijk van de verschillende versies (berline en cabrio) aan met nieuwe bumperschilden en aangepaste verlichting. Die eerste ogen moderner maar hebben vooral tot doel om de luchtstroom om de wielen te optimaliseren en het verbruik te drukken. De koplampen kweken LED dagrijverlichting (in combinatie met Xenonlampen) op de topversies maar je zal toch twee keer moeten kijken om het verschil te zien.

Bij de dieselversies blijft alles bij het oude, maar de zwaarste versies op benzine ondergaan wijzigingen. De 135i wordt voortaan aangedreven door de 3-liter zes-in-lijn met één enkele twin-scroll turbolader in plaats van twee turbo's. De 335i werd eerder al op exact dezelfde wijziging getrakteerd. Het vermogen bedraagt evenwel nog steeds 300pk, de trekkracht 406Nm. Die variant is voortaan niet alleen verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak, maar ook met een zeventrapsbak die zelf alle werk doet. In het eerste geval haal de 135i (coupé) 100 in 5,1 tellen. De zevenbak is één tiende sneller.