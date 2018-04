Weer topresultaat voor Belgische automarkt

Door: BV

Afgelopen maand registreerde het Ministerie van Verkeer 54.888 inschrijvingen voor nieuwe personenwagens. Dat is 15% meer dan in mei 2010. In totaal werden dit jaar al 278.092 nieuwe auto's in het verkeer gebracht, 4,4% meer dan tijdens dezelfde periode van verleden jaar.

Op het podium staat Renault (6.096), VW (5.854) en Peugeot (4.344). De rest van de top 10 bestaat uit Opel (4.038), Citroën (3.890), BMW (3.540), Ford (3.425), Audi (3.412), Mercedes (2.426) en Skoda (2.126).

Ook de inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen noteren door de band hogere resultaten dan in 2010. Bij de bestelwagens noteren we een toename met 38,1% voor de maand mei en met 21,2% voor de samengetelde cijfers van de voorbije 5 maanden. Bij de zware trucks is dat respectievelijk + 100% en + 64,8%! Enkel het segment van distributietrucks van 3,5 tot 16 ton doet het wat minder goed, met gecumuleerde cijfers die 8,1% lager liggen.

De motormarkt ten slotte gaat ook spectaculair in de plus. De inschrijvingen in de maand mei zijn 45% hoger dan die afgelopen jaar. In het totaal werden er dit jaar reeds 14.005 nieuwe motoren in het verkeer gebracht.