Dit is de nieuwe BMW 1-Reeks!

Door: BV

Met de 1-Reeks waagde BMW zich voor het eerst in een nieuw segment. Na zeven volle jaren is de tijd rijp voor de tweede generatie van wat -voorlopig tenminste- BMW's instapmodel is. Vanaf september staat de nieuwe 1 bij de dealer.

De eerste generatie is alvast een succesnummer. De meest toegankelijke BMW ging op zeven jaar tijd meer dan een miljoen keer over de toonbank en is ook in ons land een succes. De Duitsers willen dat succes natuurlijk doortrekken naar een nieuwe generatie. Die wapent zich tegen de concurrentie door groter, luxueuzer, veiliger en efficiënter te worden.

Het design is een evolutie van dat van het huidige model, al is het ditmaal vanzelfsprekend voorzien van BMW's jongste ontwerpkenmerken. Door grotere koplampen in te werken en de neus net als bij andere nieuwe BMW's meer rechtop te plaatsen eist het front meer aandacht op. In de flank en de achterzijde is de eerste generatie het meest herkenbaar.

De lengte nam met liefst 85mm toe, waarvan de gegroeide wielbasis 30mm voor rekening neemt. Een ruimer interieur zou het gevolg zijn - voorin is er 20mm meer beenruimte volgens de fabrikant. De breedte meet voortaan 1.765 mm en dat is 17 mm meer dan voorheen. Ook de bagageruimte won aan volume, dertig liter om precies te zijn naar een totaal van 360 liter. Wanneer de neerklapbare achterbank (40:20:40) wordt neergelaten, wordt die capaciteit vergroot tot 1.200 liter.

Binnenin zien we een vertrouwd interieur met een dashboard dat zich geheel volgens BMW's traditie op de bestuurder concentreert. De fabrikant belooft verder moderne, hoogwaardige materialen en een uitstekende ergonomie in combinatie met een hoog gebruiksgemak. Comfort en luxe wordt geboden met een standaarduitrusting dat zoal airconditioning, keyless start en stop, een multifunctioneel met leder bekleed stuur, radio/CD Professional met iDrive bedieningssysteem, een USB-aansluiting voor externe muziekdragers en Bluetooth-telefoonvoorbereiding omvat. Ook aanwezig is een ECO-PRO schakelaar. Indien deze is ingeschakeld, wordt het motormanagement beïnvloedt, de verwarming, airconditioning en de spiegel- en stoelverwarming uitgeschakeld.

Optioneel verkrijgbaar of op duurdere modellen standaard aanwezig zijn de elektronische (veiligheid)systemen uit hoger gepositioneerde modellen. We hebben het dan over bijvoorbeeld BMW ConnectedDrive, grootlichtassistent, adaptieve bochtverlichting, een parkeerassistent, een achteruitrijcamera, Lane Departure Warning, verkeersbordenherkenning... Webradio-ontvangst en BMW Live internetfeeds voor weer- en nieuwsberichten, verkeersinformatie en toegang tot social media als Facebook en Twitter via de smartphone is eveneens mogelijk en vooruitstrevend.

Bij de motoren heeft BMW volledig ingezet op turbotechniek. Zescilinders maken geen deel meer uit van het gamma bij de lancering en het niet eens waarschijnlijk dat die er ooit nog komen. Een driecilinder aan de andere kant, is al officieus bevestigd. Tot het zover is, neemt de 116i - een 1.6l viercilinder met turbo- met 136pk en 220Nm de rol van instapper voor z'n rekening. Die is overigens opvallend fluks met een sprinttijd naar 100km/u van amper 8,5 tellen. De 118i - eveneens ook een één-punt-zes - met 170pk en 250Nm doet dit in 7,4 seconden. Beide versies wegen ruwweg 1,3 ton. Het verbruik van beide modellen bedraagt respectievelijk 5,5 en 5,8 l/100 km.

Uiteraard zijn er ook dieselmotoren. Daar is het instapmodel de 116d met 116pk en 26 Nm, gevolgd door de 118d met 143pk en 320Nm en de 120d die 184pk en 380Nm opwekt. Als verbruik geeft BMW voor de eerste twee oliestokers een gemiddelde op van 4,5l/100km. Dat van het topmodel ligt een deciliter hoger.