Nog eens vertraging voor Fisker Karma

Door: BV

In april kwam dan wel het bericht dat Fisker eindelijk (na een vertraging van een kleine twee jaar) gestart was met de productie van de Karma in Finland, maar dat betekent niet dat je al meteen een Karma op je oprijlaan kan parkeren. Het bedrijf laat weten dat de eerste leveringen uitgesteld zijn tot deze zomer. Een reden voor de extra vertraging geeft de nieuwe nicheconstructeur niet op. Zowel in Europa als in de VS mogen de eerste klanten hun voertuig in juli verwachten.