Eerste officiële gegevens Mini Coupé

Door: BV

Mini trekt het doek van de Coupé. Nu ja, niet volledig. We krijgen de belangrijkste informatie over de tweezitter te weten, maar om de spanning tot aan zijn debuut (IAA) er nog enigszins in te houden is het (dak)deel waar het bij de Coupé allemaal om draait nog gehuld in camouflerende folie. Niet dat daaronder nog veel geheimen schuilen, want het eindresultaat zal als twee druppels water lijken op de eerder voorgestelde concept. De officiële onthulling geschiedt in september, op het Autosalon van Frankfurt.

Wat we nog niet wisten is dat de nieuwe Mini Coupé van bumper tot bumper 3.738mm meet, een breedte kent van 1.638mm en 1.378mm hoog is. Buitenmaten die fractioneel zijn toegenomen ten opzichte van het studiemodel, maar de pure tweezitter oogt nog steeds gedrongen en daadkrachtig. Zelfs bij stilstand straalt het kleintje snelheid uit. Naast de vaste dakspoiler beschikt de Coupé over een actieve achterspoiler die bij 80km/u omhoog komt en bij snelheden onder 60km/u weer terugkeert in ruststand.

In vergelijking met de conceptcar nam de hoogte van het helmvormige dak met dik twee centimeter toe. Dit om vermoedelijk net dat extra beetje bagageruimte achter de twee voorstoelen te creëren. Een achterbank ontbreekt en dat is uit humanitair oogpunt maar goed ook. Achterin wil je niet zitten. Bagage kun je er wel kwijt en Mini beweert dat de totale inhoud van de koffer vergelijkbaar is met die van de Clubman. Toegang tot het laadruim is het eenvoudigst via de achterklep.

Mini noemt de Coupé de meest uitdagende auto die het merk ooit gebouwd heeft. De tweezitter heeft volgens de makers een goede gewichtsverdeling en een zeer uitgebalanceerd onderstel. Het zou maar eigenaardig zijn mocht Mini het tegendeel beweren. Maar dankzij de compacte wielbasis (2.467mm) en de lage daklijn liggen de kaarten uitstekend. Standaard zijn elektrische stuurbekrachtiging en Dynamic Stability Control. Met Dynamic Traction Control en Electronic Differential Lock Control - systemen die steeds aanwezig zijn op het topmodel en optioneel op de andere versies - wordt de grens nog verder weggelegd.

Aan de basis van de sportiviteit staan natuurlijk daadkrachtige motoren. Een Mini One Coupé (75 pk) komt er dan ook niet. Het palet zal beginnen bij de 122pk sterke Cooper en als diesel is er de Cooper SD Coupé met 143pk en 305Nm. Dat is bests pittig gezien de afmetingen. Topper is uiteraard de John Cooper Works uitvoering. Die beschikt over 211pk en 280Nm (in overboostfunctie) en knalt in 6,4 seconden van 0 naar 100 km/h. Alle versie is zijn zonder meerprijs uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak met Auto Start/Stop en Brake Energy Regeneration voor het terugwinnen van remenergie. Een zestraps automaat met Steptronic pluk je uit de lijst met extra's.