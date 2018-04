Mercedes presenteert nieuwe ML

Door: BV

Het was tijd voor een nieuwe generatie van de M-Klasse. Die wordt weer wat groter dan voorheen, maar tegelijk ook lichter en zuiniger. Op die manier proberen de Duitsers zowel in te spelen op de verlangens van de groeimarkten (formaat) als op de wensen van de Europese klanten (verbruik).

Het design blijft herkenbaar. Mercedes kiest voor een evolutie van het huidige lijnenspel en voegt er voor de goede orde enkele strakke vouwlijnen aan toe. Dat is immers de trend. Belangrijker is dat de ML niet zo zeer hoger wordt, maar toch weer 2,4cm toeneemt in de lengte en 1,6cm breder is dan voorheen.

In het interieur heeft Mercedes een veel luxueuzere sfeer geschapen dan voorheen. Tenminste, in de voorgestelde uitvoering. Daarin wordt weelderig gebruik gemaakt van hout, aluminium en chroom. En het is duidelijk dat de zetel- en deurbekleding ook leverbaar is met weldadig ogende ruitvormige sierstiksels. Op de middentunnel is plaats gemaakt voor de Comand-controller voor de bediening van de functies van het navigatie-/entertainmentsysteem en daarnaast zien we een tweetal draaiknoppen voor de rij-instellingen. De ene knop maakt het mogelijk het onderstel in te stellen, de tweede komt goed van pas bij het terreinrijden en doet denken aan het Terrain Response-systeem van Land Rover.

Bij de motoren is efficiëntie het sleutelwoord. Vooral de Europese markt schreeuwt hier natuurlijk om nu SUV's al enige tijd het boetekleed krijgen toegeworpen. Daarom maakt een 4-cilinder dieselmotor zijn intrede in de ML-klasse. Dat is dezelfde eenheid als wordt opgevoerd in de Mercedes S-Klasse. Die puurt uit een longinhoud van 2,1l een vermogen van 204pk en een trekkracht van 500Nm. Dat betekent dat hij toch nog in 9 tellen naar 100km/u sprint. De ML 250 CDI BlueTec weet bovendien genoegen te nemen met 6,0 l/100 km en dat is een enorme vooruitgang ten opzichte van de V6 die hij vervangt. Een stapje hoger op de ladder staat de ML 350 BlueTec, eveneens een dieselmotor. Deze is goed voor 258 pk en 620Nm en weet daarmee in 7,4 seconden naar 100 km/h te sprinten. Enige benzinemotor is voorlopig de ML 350 met een vermogen van 306pk, koppel van 370Nm en 0-100 km/h-notering in 7,6 seconden.

De nieuwe Mercedes ML-klasse zal debuteren op de IAA in Frankfurt en nog voor het einde van het jaar bij de dealers staan. De prijzen zijn nog niet bekend.