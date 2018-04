Hyundai Veloster vanaf € 21.499

Door: BV

Vanaf augustus is de nieuwe Hyundai Veloster bij de dealer te vinden. Dat model is in elk geval een buitenbeentje. Het heeft aan de linkerzijde één en aan de rechterzijde twee portieren. Onder de kap zit alleen een direct ingespoten 1.6l benzinemotor die 140pk opwekt. Maar dat wisten we allemaal al. De prijs, die heeft de onafhankelijke Belgische invoerder zopas bekendgemaakt. De Veloster is er hier vanaf € 21.499 in afwerkingsniveau "Lounge".

De instapversie is meteen voorzien van 17-duims lichtmetaal, elektrisch bediende buitenspiegels, een start/stop-systeem en een veiligheidspakket dat onder meer zes airbags en stabiliteitscontrole omvat. Het "Style" uitrustingsniveau kost € 23.499 en doet er onder meer parkeersensoren, cruise controle en een automatische aircomodule bovenop. Daarnaast zijn er nog twee packs om de Veloster verder aan te kleden. Hyundai biedt het model uit met z'n uitgebreide garantiemodule van vijf jaar.