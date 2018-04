Brussel heeft hoogste filedruk van Europa

Door: BV

Op basis van meer dan 8 miljard snelheidsgegevens van 30 miljoen gebruikers, stelt TomTom ook dit jaar weer een rangschikking van de Europese steden met de hoogste filedruk samen. Vorig jaar prijkte Brussel nog bovenaan de lijst, en dit jaar is er... helemaal geen verbetering. In tegendeel. De filedruk nam er nog met 1,2% toe.

In Brussel ondervinden automobilisten de meeste last van verkeersopstoppingen. Uit het onderzoek van blijkt dat 38,9% van het Brusselse wegennet dichtgeslibd is. De hoofdstad wordt gevolgd door Anwerpen (19,4%), Luik (17,5%), Gent (16,2%), Charleroi (15,5%), Brugge (14,9%) en Namen (11,5%), die de Belgische top 7 compleet maken.

De studie heeft ook geen goed nieuws voor het Verenigd Koninkrijk. Bruisende hoofdstad Londen klimt - ondanks een 0,2% afname in verkeersdrukte - naar de derde plek van meest dichtgeslibde steden in Europa. Ook Edinburgh en Manchester staan beiden in de top 10. Maar liefst 16 steden uit het Verenigd Koninkrijk staan in de top 50 van meest dichtgeslibde steden in Europa, wat er het meest dichtgeslibde Europese land van 2011 van maakt.

Er is gelukkig niet alleen slecht nieuws. Zes van Europa's meest dichtgeslibde steden zijn significant minder druk geworden sinds 2010. De verkeersdrukte in de Poolse stad Wroclaw is met 2,6% gedaald, waardoor het naar de vierde positie zakt. Ook de verkeersdrukte in Toulouse in Frankrijk is verminderd met 1,9%, waardoor het de vijfde plek inneemt met 33% van de wegen dichtgeslibd.

Het meest stressvrij rij je in Spanje, Zwitserland, Noorwegen, Hongarije, Ierland of Tsjechië, met ieder slechts één positie in de top 50. Ierland is het land dat de meest positieve verandering heeft ondergaan in vergelijking met 2010. Terwijl Belfast nog steeds op nummer 12 in de lijst staat, was er een terugname van 2% in verkeersopstoppingen in het afgelopen jaar. Hoofdstad Dublin heeft zijn verkeersdrukte gereduceerd met een verbijsterende 9,7% sinds 2010.