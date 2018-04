Renault Duster voor Latijns Amerika

Door: BV

Renault lanceert de immens populaire Duster nu ook op de Zuid-Amerikaanse markt. Daar heeft het merk een sterke aanwezigheid. Maar omdat Dacia er onbekend is, kleven de Fransen er ditmaal een ruit op het radiatorrooster. Op het Autosalon van Buenos Aires is daarom nu een Renault Duster te bewonderen. Daarmee is de cirkel rond, want de Sandero die bij ons als Dacia in de catalogus staat, ziet aan de andere kant van de Atlantische Oceaan het levenslicht als Renault.

De Duster wordt voor de Latijns-Amerikaanse markt voorzien van een aangepast radiatorrooster. En er is ook een speciale lanceereditie met een specifieke koetswerktint, grafietgrijze lichtmetalen velgen, zilverkleurige spiegelhuizen en een specifieke interieuraankleding met een opgewaardeerd dashboard. Van dat laatste is er evenwel geen beeld.