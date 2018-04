Nieuwe Lotus Esprit krijgt eigen V8

Door: BV

"De nieuwe Lotus Esprit zal authentieker zijn dan bijvoorbeeld een Ferrari 458 Italia en McLaren MP4-12C". Vooralsnog is het stoere mannenpraat en vooral een torenhoge ambitieuze doelstelling, maar Lotus' CEO Dany Bahar windt er geen doekjes om. We moeten echter nog tot eind 2013 wachten om het te kunnen bevestigen.

De kleine Britse sportautofabrikant wil maar al te graag meedelen dat ze sinds het Autosalon van Parijs, waar ze vriend en vijand verbaasden, het licht hebben gezien. Over de positie van het "nieuwe" Lotus ten opzichte van de rivalen Ferrari, Porsche, Lamborghini en zelfs McLarenis de topman duidelijk: "De nieuwe Lotus Esprit zal meer karakter en emotie bevatten dan zijn rivalen".

Maar voordat bij Lotus gewerkt kan worden aan de rijbeleving dient de ruggengraat van de nieuwe Esprit perfect te zijn. Het onderstel is nagenoeg compleet. Als testterrein heeft Lotus gekozen voor - hoe kan het ook anders - de Nürburgring. De eerste prototypes zullen daar in november rondjes draaien. Onder de kap komt niet de eerder aangekondigde 5-liter V8 van Toyota-origine, maar een binnenshuis ontwikkeld blok. Dat zal compacter en liefst 80kg of 40% (!!) lichter zijn en hoort niettemin 570pk uit te braken. Lotus onderzoekt ook of ze KERS op de achtcilinder kunnen monteren, maar Bahar laat nadrukkelijk weten dat elektronische systemen alleen worden toegevoerd wanneer ze bijdragen aan de beleving.