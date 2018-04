Dit is de McLaren MP4-12C

Door: BV

McLaren zette zich in 1993 in één klap op de lijst (zoniet bovenaan) van te duchten sportwagenbouwers toen het de F1 lanceerde. Niet alleen omdat de Britten een vernuftige zetelopstelling voor drie inzittenden bedachten, maar vooral op de F1 zowat alles wat er destijds op de markt was, op een hoopje reed. De jongste jaren hield McLaren zich bezig met de SLR, die samen met F1-partner Mercedes tot stand was gekomen. Een lucratief project en dus produceert Mercedes de opvolger (waarvan we u eveneens vandaag de beelden voorschotelen) zelf. Veel tijd om daarover te tobben, heeft McLaren niet gehad. Het bedrijf komt zelf met een nieuwe supersportwagen, deze MP4-C12 en dat is nog maar het begin. De komende jaren moet een heel gamma (een viertal) McLarens ontstaan.

De naam voor deze nieuwe creatie is volgens Britse logica tot stand gekomen. MP4 verwijst naar het competitie-DNA want Ron Dennis gebruikt die al sinds 1981 voor alle McLaren chassis. De 12 duidt op de totale focus op prestaties - het is de ‘Performance Index' van McLaren. Het resultaat van een formule waarin enerzijds uitstoot en aerodynamica in anderzijds vermogen prestaties in rekening worden gebracht. En de C hebben we te danken aan het grote belang van carbonvezel in het project. De auto is immers opgebouwd rond en geheel in carbon opgetrokken MonoCell (niet eens 100kg zwaar) en hetzelfde exotische materiaal wordt voor de koetswerkpanelen gebruikt. Dat klinkt als Formule 1-technologie en dat is het ook. En het blijft er niet bij. Onder de kap komt een relatief bescheiden 3,8l achtcilinder turbomotor. Goed voor 600pk. Dat is misschien niet zo veel als de toppers van concurrenten als Ferrari of Lamborghini, maar deze McLaren wordt een stuk lichter dan beiden. De ingenieurs keilden elke overbodige kilo uit het project. Zo zitten de radiatoren zo dicht mogelijk bij het motorblok -buizen zijn immers zwaar-, bespaart McLaren door het gebruik van aluminium onderdelen in remmen en ophanging ook nog eens 8kg en zijn zelfs de schakelaars (die speciaal voor de MP4-12C worden gemaakt) uit lichtmetaal. Door van de MP4-C12 een pluimgewicht te maken, daalt ook de CO2-uitstoot. McLaren-baas Ron Dennis maakt zich sterk dat het de meest CO2-vriendelijke auto uit z'n segment wordt.

Exacte prestaties heeft McLaren nog niet. Weinig verwonderlijk, want de bolide gaat pas in 2011 in productie, maar enkele richtcijfers zijn er wel. De sprint naar 100km/u moet kunnen in een lage drie seconden. De topsnelheid zal minstens 320km/u bedragen. En het prijskaartje? Reken op zo'n € 200.000.