GK2G is retro-lekkere kart

Door: BV

Heb je je al eens afgevraagd hoe een opvouwbare elektrische kart die grotendeels uit carbon is opgetrokken en geïnspireerd is door F1-bolides uit de jaren zeventig eruit zou zien? Wel, in elk geval is die vraag nu beantwoordt. Industrieel designer Beau Reid heeft de GK2G (Go Kart 2 Go) bedacht.

Omdat er nagenoeg uitsluitend gebruik gemaakt wordt van carbon en het vermogen afkomstig is uit lithium-ion batterijen van de laatste generatie, is het theoretische gewicht van de creatie amper 30kg. En dat terwijl je een al even hypothetische topsnelheid van 100km/u zou kunnen halen. En deze GK2G is niet alleen door z'n gewicht, maar ook door de afmetingen makkelijk mee te nemen. De modulaire constructie en het vouwbare chassis zorgen ervoor dat het geheel slechts 76x76x38cm in beslag neemt. Dat is niet meteen draagbaar, maar het past tenminste wel in de koffer van je auto.

Wie er één wil heeft enkel een hele grote zak geld en een productiefaciliteit nodig. De rest komt dan vanzelf...