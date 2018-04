Eerste Chinese pickup verlaat het land

Door: BV

Foton wordt het eerste Chinese automerk om een pickup te exporteren naar een land met een Westerse ontwikkelingsstandaard. Dat betekent niet dat dit voorlopig nog naamloze model naar Europa komt. De Chinezen van autogroup BAIC, waarvan Foton een onderdel is, willen het model in eerste instantie aan de markt brengen in Australië. Het spreekt voor zich dat de markt voor pickups daar een stuk groter is. Ook de VS staat omwille van z'n zeer strenge homologatieregels nog niet op het programma.

Het Foton-gamma bestaat uit zowel achterwiel- als vierwielaangedreven versies. Voor de aandrijving is er keuze tussen een 163pk en 380Nm sterke 2.8l diesel, die overigens voldoet aan de Euro V-emissienormen, en een 2,4l benzine met een vergelijkbaar vermogen maar een stuk minder trekkracht. Er zijn drie verschillende cabinegroottes. Van klein naar groot zijn dat de single cab (2 zitplaatsen), extra cab (2 zitplaatsen + bergruimte) en double cab (5 zitplaatsen). Een kleintje is de Foton niet. De double cab is meer dan 5,3m lang.

De Australische importeur wil het model over 2 maanden aan de man brengen. Een exacte prijs is er nog niet, maar zoals verwacht wil Foton vooral dat element tegen de concurrentie uitspelen. Deze pickup hoort 15 tot 20% goedkoper te zijn dan z'n Japanse rivalen.