Volvo bouwt extra fabriek in China

Door: BV

Volvo investeert € 500 miljoen in de bouw van een vijfde productievestiging, de tweede op Chinese bodem. De nieuwe faciliteit komt in Daqing, in het noordoosten van China. De eerste faciliteit wordt op dit ogenblik gebouwd in Chengdu in het zuidwesten van hetzelfde land. Beide fabrieken moeten operationeel zijn tegen 2013. De beslissing is een rechtstreeks gevolg van de overname van Volvo door de Chinese autobouwer Geely. Die ziet in z'n thuismarkt immers een enorm groeipotentieel voor het merk.

Volvo verkocht afgelopen jaar 373.000 wagens. De Chinezen willen dat aantal optrekken naar 800.000 eenheden tegen 2020. De helft van de meerverkoop zou afkomstig uit de Volksrepubliek. Er zouden dan ook geen concrete gevolgen zijn voor de Volvo-vestiging in Gent of die in het Zweedse Torslanda en Uddevalla.