Chevy Camaro Transformers Edition

Door: BV

De derde film in de Transformers-reeks "Dark of the Moon" gaat deze week in première. En dankzij wat deskundige gespendeerde marketingdollars zijn alle Autobots daarin afkomstig van General Motors. De bekendste, Bumblebee, is net als tijdens de twee vorige films een banaangele Camaro met zwarte strepen. Een exemplaar dat je nu ook op je eigen oprijlaan kan parkeren, want er komt een Transformers Special Edition Camaro op de markt. Die zal beschikbaar zijn wanneer het model in september in Europa gelanceerd wordt.

Het model heeft recht op een specifieke gele koetswerkkleur en een set zijschorten en aangepaste voor- en achterbumpers. Daarnaast zijn de motorkap, het dak en de kofferklep voorzien van ruim bemeten zwarte strips, net als de specifieke vleugel op de kofferklep. De 20-duims velgen die gedeeltelijk zwart zijn of de optionele compleet zwarte 21-duims wielen hebben een centraal Autobot-logo en dat prijkt ook nog eens op de flank. Aan de binnenzijde wordt zwart leder gecombineerd met gele sierstiknaden en prijkt het Autobot-logo op de hoofdsteunen en in de middenconsole.