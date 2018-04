Audi viert overwinning Le Mans met speciale R8

Door: BV

Een hoop spektakel van Audi dit jaar op Le Mans. Daarbij sneuvelden twee van de drie racebolides van het merk, maar Audi was daar niet al te treurig over. De derde haalde immers de overwinning binnen, met amper 13 tellen voorsprong op de achtervolgende Peugeots. Dat is natuurlijk reden voor een feestje, maar het was al de tiende overwinning voor Audi. En dat is reden voor een speciale editie van de Audi R8.

Het model is gebaseerd op versie met 4.2l V8, uitgevoerd in titaniumgrijs met velgen in een identieke tint en met rode remklauwen. Aan de binnenzijde komt rood ook terug als accentkleur, in de sierstiksels. Wie wil kan nog bijbetalen voor een carbon-pakket waarbij het interieur, de zijdelingse luchthappers en het motorcompartiment met het kostbare materiaal worden afgewerkt. Maar alleen in Engeland, want dat is de enige plaats waar je één van de 100 exemplaren op de kop kan tikken.