Diesel en xDrive voor BMW 6-Reeks

Door: BV

BMW breidt het gamma van de 6-Reeks Coupé uit met een dieselmotor en vierwielaandrijving. De dieselmotor komt als aanvulling op de 640i en 650i benzinemotoren. Daarnaast gaat BMW de 650i voor het eerst ook leveren met vierwielaandrijving.

De 6-serie met dieselmotor in het vooronder komt als 640d Coupé in de prijslijsten te staan. In de motorsteunen hangt in dat geval een zes-in-lijn van 3.0 liter met een vermogen van 313pk en een koppel van 630Nm. Van nul tot 100km/h sprint de 640d Coupé in 5,5 seconden en doet daarmee eigenlijk niet onder voor de 640i Coupé. Het gemiddelde verbruik van 5,4l/100 is opvallend laag.

Naast de introductie van een dieselmotor in de 6-serie levert BMW de 650i Coupé voortaan ook met xDrive vierwielaandrijving. En dat is voor het eerst. Het model wordt uiteraard aangedreven door dezelfde 407pk sterke V8 als de achterwielaangedreven 650i. Over de cabrioversie van de 6 zegt BMW nog niets, maar we gaan ervan uit dat ook die op termijn met bovenstaande specificaties in de prijslijst opduikt.