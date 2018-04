Edag Fulda-studie is retro-chic

Door: BV

De Duitse electronicagigant Fulda bouwde in de jaren vijftig al eens een auto. Het was de periode van de supermini, de bubblecar en de driewieler en de destijds gelanceerde "Fuldamobil" was al het voorgaande. Het model was in productie van 1950 tot 1969 en hoewel de oplage in Duitsland beperkt bleef, werd het model op niet minder dan vier continenten in licentie gebouwd.

De Industriële mobiliteitsgroep Edag (die in opdracht van derden ontwikkelingsopdrachten uitvoeren) heeft samen met Fulda-designer Jeremie Pointier een reïncarnatie van het model bedacht. Die heeft vier wielen, lijkt op het origineel in is ook retro-chic à la Fiat 500. Productieplannen zijn er niet.